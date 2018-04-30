Мурад Мусаев: "Краснодар" будет рад, если "Локо" станет чемпионом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России отметил, что для него эти три очка так же равнозначны, как и в игре с любым другим соперником, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Матч получился энергозатратным, – начал Мусаев. – Первый тайм обе команды провели на встречных курсах. У нас были удачные моменты, и, в целом, я доволен содержанием игры. Во втором тайме начали не так уверенно, но затем начали создавать моменты. Такие игры – это праздник. Ради них мы находимся в профессии. Выходишь и играешь с первым местом! Я с нетерпением жду таких матчей.

– Для вас победа над лидером значит что-то особенное?

– Это обычная победа. Мы не желаем никому ничего плохого. Будем рады, если "Локомотив" станет чемпионом, но в следующих матчах.

– Почему Мамаев остался в запасе?

– У Мамаева были проблемы со здоровьем. Он только два дня работал в общей группе, пропустил три тренировки. Поэтому во втором тайме мы решили выпустить Сулейманова, а в основе Шишкина. Считаю, что Рома провел великолепный матч.

– Как вы будете готовить к команду к оставшимся матчам?

– В психологическом плане ничего менять не будем. Мы все профессионалы. Все нацелены на самый высокий результат. Все понимают что нужно добиться максимума в оставшихся играх.