Мурад Мусаев: "Для Окриашвили переход в другой клуб должен стать толчком в карьере"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал в интервью "СЭ" о том, почему клуб принял решение о расставании с нападающим Торнике Окриашвили. По его словам, форварду нужен был новый вызов.

– Почему расстались с Окриашвили?

– Иногда футболисту необходим новый вызов. Яркий пример – Жоаузинью. В "Краснодаре" отыграл много лет, но в последнее время уже не имел стабильного места в основе. Перебрался в "Динамо" – и засверкал. Сейчас там один из лидеров, забивает, отдает. Мы все за него очень рады. Надеемся, и для Окриашвили переход в другой клуб послужит толчком для дальнейшего развития карьеры.

– В чем его проблема? Голы-то забивает изумительные.

– К сожалению, травмы замучили. То одно, то другое… Только восстановится – новая болячка. Психологически это очень тяжело. (Александр Кружков)

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