Мурад Мусаев: "Давно не видел такого одностороннего судейства"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Уралом" (2:0) в матче 16-го тура российской премьер-лиги остался недоволен судейством игры, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Это одна из самых важных побед в моей карьере на данный момент, потому что мы находимся в очень тяжелом графике, - подчеркнул Мусаев. - Играли с одним из лидеров чемпионата. Соперник хоть и физически хорош, но подсел во втором тайме. Отдал нам мяч, свободных зон стало больше. Мы забили гол, потом второй. Потери игроков? Ари выпал по ходу матча, получил, возможно, надрыв, а у Вандерсона после игры в еврокубках проблемы плече. Не можем понять, насколько это серьезно, в ближайшем будущем поймем.

- Прокомментируете судейство? Показалось, что 2 пенальти не было назначено в ворота "Урала"...

- Вы сами ответили на этот вопрос. В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел. (Екатерина Потапова)