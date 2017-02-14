18:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мухаметшин в ближайшие два дня должен отправиться на сбор с новой командой

0
0
0
0

Нападающий Руслан Мухаметшин в ближайшие два дня должен отправиться на учебно-тренировочный сбор с новой командой. Ранее стало известно, что Мухаметшин и еще семь игроков тульского "Арсенала" разорвали контракты с клубом по обоюдному согласию.

- Да, 10-го числа несколько ребят разорвали контракты по обоюдному согласию. У меня варианты есть, но пока ждем. В ближайшие два дня я должен уже с кем-то полететь на сбор, - цитирует ТАСС Мухаметшина.

Мухаметшин подписал контракт с "Арсеналом" летом прошлого года, перейдя в тульский клуб из "Мордовии". В составе "Арсенала" нападающий провел 10 матчей в чемпионате России и одну игру в Кубке страны.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4022229

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ