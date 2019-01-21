"Моя история на футбольном поле еще не закончилась". Борис Ротенберг - о своей травме

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг, который присоединился к команде на зимних сборах в Катаре, рассказал о сложностях при восстановлении после травмы.

Напомним, что Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Рубина" (1:0). 32-летнего футболиста прооперировали.

– Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. - приводит слова Ротенберга пресс-служба "Локомотива". - Тяжело и психологически, и физически, – отметил Ротенберг. – Но если честно, я сразу, когда меня на носилках уносили с поля, принял решение, что обязательно вернусь. Травмы – это часть футбола. Я не первый и не последний. Прекрасно понимаю: если хочу быть востребован в таком большом клубе, как "Локомотив", я должен вернуться в разы сильнее.

Команда – это как настоящая семья. Хочется быть с ней, а не одному педали крутить. Ты вроде бы рядом, но понимаешь, что впереди еще 5-6 месяцев восстановления. Большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, врачам, массажистам и физиотерапевтам. Они очень сильно поддерживают меня, благодаря им я чувствую, что восстанавливаюсь быстрее.

Я хочу показать пример своим детям, чтобы они видели, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этих сложностей выйти победителем. Нужно верить в себя и много работать – тогда все получится.

Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась.