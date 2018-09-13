Мостовой рекомендует "Спартаку" подписать Игнашевича

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рекомендует красно-белым обратить внимание на экс-игрока ЦСКА Сергея Игнашевича после срыва сделки с Джоном Терри.

- В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию центрального защитника в "Спартаке", - цитирует "Газета.Ru" Мостового. - Сергея Игнашевича спокойно подписать можно, не знаю, зачем он закончил.

Ранее 37-летний Терри отказался от перехода в "Спартак", объяснив это семейными обстоятельствами.

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