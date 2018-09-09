Мостовой о переходе Терри в "Спартак": "Сначала говорим, что нужно растить своих, а потом подписываем 37-летних"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой – о переходе к красно-белым одного из лучших в недавнем прошлом защитников мира Джона Терри.

– Эту новость узнал вчера и сначала даже не понял – думал, что Терри уже закончил карьеру, – сказал Мостовой. – Он же после "Челси" куда-то ушел и где-то играл – и вдруг переходит в "Спартак". Думаю, это больше имиджевый шаг. Понятно, что команде нужен защитник и хорошо, что придет футболист такого уровня. Здесь Джон не затеряется. У нас много подобных примеров: Иванович еще продолжает карьеру, Игнашевич если бы не закончил, мог бы еще года два поиграть. И Терри будет спокойно выступать. Когда приходит такая глыба, как Терри, это улучшает имидж и "Спартака", и всей РПЛ.

– Сможет ли он стать одним из лидеров красно-белых?

– Вряд ли Джон приходит, чтобы играть такую роль – все-таки 37 лет. В команде и так есть лидеры.

– Терри уже невозможно заявить в Лигу Европы. Насколько это плохо?

– Это наводит на мысль, а зачем тогда его взяли? Здесь, наверное, получилось так, что Терри оказался свободным и захотел приехать. Но мы сначала говорим, что нет воспитанников, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет. Тем более, им же нужно немаленькие деньги платить. Как бы это не переросло в китайский и японские варианты, когда люди отправлялись на Восток заканчивать карьеры. А так, конечно, здорово. Мы даже в своем кругу в шутку говорим, может сейчас Лэмпард вернется и к нам приедет, а потом и Джеррард, который с "Уфой" недавно в качестве тренера соперничал. (Елена Григорьевская)​