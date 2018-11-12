Московское "Динамо" поблагодарило Габулова за игру

Московское "Динамо" в своем Твиттере прокомментировало заявление Владимира Габулова, который рассказал о завершении карьеры игрока. Последним клубом 35-летнего вратаря был "Брюгге", с которым он стал чемпионом Бельгии.

– В разные годы в составе московского "Динамо" Владимир провел 132 матча. За время выступления в нашем клубе Габулов запомнился не только яркими сэйвами и победами, но и самоотверженной игрой в воротах, – говорится в заявлении "Динамо". – "Динамо" от имени руководства, игроков и болельщиков благодарит Владимира за годы, проведенные в составе бело-голубых, и желает реализации всех планов в жизни после окончания игровой карьеры!