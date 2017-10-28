Московский арбитр судит только матчи "Амкара". Деушева включат в Книгу рекордов Гиннесса

В бригаду Игоря Федотова, которая в воскресенье будет судить матч 15-го тура чемпионата России "Амкар" – "Урал", вошел необычный арбитр. Москвич Ринат Деушев, назначенный вторым ассистентом, имеет все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Во всяком случае, в ее российский вариант.

Как минимум в истории премьер-лиги (а может, и всех чемпионатов страны) еще не бывало такого, чтобы один и тот же рефери обслуживал четыре (!) матча подряд с участием одной и той же команды. В данном случае речь об "Амкаре".

Последние назначения Рината Деушева в чемпионате России

29 октября 2017 года. Амкар – Урал – ?

8 апреля 2017 года. Крылья Советов – Амкар – 2:2

12 марта 2017 года. Амкар – Зенит – 1:0

5 декабря 2016 года. Амкар – Оренбург – 3:0

Раньше такие ситуации были невозможны: запрещалось регламентирующими документами. Почему же теперь руководство департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) поступает иначе?

Вызывает сомнения и легитимность назначения Деушева. В апреле этого года он "в связи с систематическими грубыми ошибками" (в играх "Амкар" – "Зенит" и "Крылья Советов" – "Амкар") и низким уровнем судейства был выведен из категории "Про". Матч в Самаре стал для него последним в премьер-лиге – больше назначений на этом уровне он не получал.

Было ли решение исполкома РФС или бюро исполкома РФС вернуть Деушева? По моим данным, нет. Значит, его вернул кто-то из руководителей ДСИ. Видимо, уровень судейства московского арбитра перестал быть низким. (Александр БОБРОВ)

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