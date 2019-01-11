Московская федерация футбола выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Члены Московской федерация футбола единогласно проголосовали за выдвижение председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом "СЭ" сообщил глава федерации, вице-президент РФС Сергей Анохин. Напомним, что выборы президента РФС состоятся 22 февраля.

– Только что завершилось общее собрание нашей федерации, на котором присутствовало шестьдесят пять членов, – сказал Анохин. – Я озвучил предложение выдвинуть Александра Дюкова на пост президента РФС. Высказал несколько тезисов о его видении развития футбола, сказал, что мы с ним давно знакомы и общаемся в том числе и по работе в исполкоме РФС, и мне очень импонируют его идеи по развитию детско-юношеского и массового футбола, то есть того, на чем должен базироваться российский футбол. Это поможет вывести нас в лидеры среди футбольных держав. Все восприняли это предложение с пониманием и единогласно проголосовали за выдвижение Дюкова на пост президента РФС.

– Каковы его основные тезисы, касающиеся развития футбола?

– Это развитие детско-юношеского и массового футбола во всех регионах, развитие региональных федераций футбола – и Москва в этом списке в первых рядах. Потому что это столица нашей родины и ведущая федерация. Среди тезисов – строительство нескольких манежей в Москве, так как страна у нас северная. Это включает и реконструкцию недействующих стадионов, а также системную реорганизацию соревнований в детско-юношеском футболе.

По словам Анохина, шансы Дюкова на победу в выборах президента РФС он оценивает "как самые высокие".

– Безусловно, Московская федерация футбола будет голосовать за Дюкова, – отметил вице-президент РФС. (Елена Григорьевская)

Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС. Обновляется