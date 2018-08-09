Московская федерация футбола обсудит с фанатами внедрение Fan ID в РПЛ

Вице-президент Российского футбольного союза, президент Московской федерации футбола (МФФ) Сергей Анохин сообщил, что МФФ планирует провести широкую дискуссию с болельщиками московских футбольных клубов на тему внедрения паспорта болельщика (Fan ID) в чемпионате России.

Ранее руководство Российской футбольной премьер-лиги говорило о том, что рассматривает возможность введения на матчах РПЛ паспорта болельщика, который использовался на чемпионате мира-2018. Болельщики ЦСКА, "Спартака" и "Локомотива" во время матчей чемпионата России вывесили баннеры против введения Fan ID в национальном чемпионате.

- Московская федерация футбола планирует провести широкую дискуссию с московскими болельщиками на тему внедрения Fan ID в нашем чемпионате, выслушать все "за" и "против", - цитирует "РИА Новости" Анохина.