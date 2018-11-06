Москалев рассудит ЦСКА и "Зенит"

Назначены судьи и испекторы на матчи 14-го тура РПЛ. Матч между ЦСКА и "Зенитом" обслужит бригада во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа.

9 ноября (пятница)

"Арсенал" - "Анжи": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

10 ноября (суббота)

"Урал" - "Оренбург": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

"Крылья Советов" - "Ахмат": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

"Ростов" - "Динамо": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

11 ноября (воскресенье)

"Енисей" - "Краснодар": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Аверьянов (Москва); резервный судья - Юрий Апонасенко (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

"Уфа" - "Спартак": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Максим Чембулатов (Кострома); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Рубин" - "Локомотив": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА - "Зенит": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

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