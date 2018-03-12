Москалев правильно наказал "Урал" пенальти

На 15-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Урал" - "Локомотив" правильно поступил арбитр Владимир Москалев, назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте защитник уральцев Грегор Балажиц в своей штрафной площади задержал руками нападающего железнодорожников Эдера. (Александр БОБРОВ)