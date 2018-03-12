Москалев правильно наказал "Урал" пенальти

На 15-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Урал" - "Локомотив" правильно поступил арбитр Владимир Москалев, назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте защитник уральцев Грегор Балажиц в своей штрафной площади задержал руками нападающего железнодорожников Эдера. (Александр БОБРОВ)
"Локо" к 15-й минуте выигрывает в Екатеринбурге со счетом 2:0– СЭ Футбол (@football_se) 12 марта 2018 г.
Фернандеш реализует пенальти pic.twitter.com/CCRRGMSJBH
rohkea
пенальти справедливый, тут все ясно! не ясно зачем игрок Урала так явно фолил?! договорняк чистой воды! зачем так рано убили интригу??? теперь от турнира осталась лишь формальность(((
19:06
Доктор_Хряк
Защитник Урала захотел чёрного , обнял и уронил. ))
18:59
Al Rains
Ко ко локо ко всё решил уже Мутко)))
18:20
Бен Ричардс
У Боброва вопросы только по "Спартаку".
18:17
kurkoviivan
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
18:13
Sher-Khan
А за Локомотив (по словам комментатора матча) ещё и Марио Фернандеш играет! С ним мы непобедимы!
18:06
Askido
баламошка Видео фола, который привёл к спорному пеналю, не хотите показать? 18:01-- не видел что ли? Ослеп? Меньше лысого гоняй на Спартаковских шоколадок))
18:03
shpasic
баламошка, а ты на слово не веришь эксперту СЭ?))
18:02
баламошка
Видео фола, который привёл к спорному пеналю, не хотите показать?
18:01
Askido
alex-ls надо Зениту Сухину перекупить, а то пока за них один Бобров... 17:50--- Зениту нужно вернуть в премьер лигу Оренбург, ну и Тосно чтоб осталось..
17:59
bvb1987
маскаль маскалев порадовал маскалей пенкой)
17:54
alex-ls
надо Зениту Сухину перекупить, а то пока за них один Бобров...
17:50
baden-baden
С приходом Сухины Лохо стали "интересно" судить. В большинстве играют, пенальти бьют, жизнь удалась.
17:39
alex-ls
все правильно сделал АО МММ
17:36