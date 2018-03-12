17:32 | Футбол — РФПЛ

Москалев правильно наказал "Урал" пенальти

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На 15-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Урал" - "Локомотив" правильно поступил арбитр Владимир Москалев, назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте защитник уральцев Грегор Балажиц в своей штрафной площади задержал руками нападающего железнодорожников Эдера. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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rohkea

пенальти справедливый, тут все ясно! не ясно зачем игрок Урала так явно фолил?! договорняк чистой воды! зачем так рано убили интригу??? теперь от турнира осталась лишь формальность(((

19:06

Доктор_Хряк

Защитник Урала захотел чёрного , обнял и уронил. ))

18:59

Al Rains

Ко ко локо ко всё решил уже Мутко)))

18:20

Бен Ричардс

У Боброва вопросы только по "Спартаку".

18:17

kurkoviivan

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog

18:13

Sher-Khan

А за Локомотив (по словам комментатора матча) ещё и Марио Фернандеш играет! С ним мы непобедимы!

18:06

Askido

баламошка Видео фола, который привёл к спорному пеналю, не хотите показать? 18:01-- не видел что ли? Ослеп? Меньше лысого гоняй на Спартаковских шоколадок))

18:03

shpasic

баламошка, а ты на слово не веришь эксперту СЭ?))

18:02

баламошка

Видео фола, который привёл к спорному пеналю, не хотите показать?

18:01

Askido

alex-ls надо Зениту Сухину перекупить, а то пока за них один Бобров... 17:50--- Зениту нужно вернуть в премьер лигу Оренбург, ну и Тосно чтоб осталось..

17:59

bvb1987

маскаль маскалев порадовал маскалей пенкой)

17:54

alex-ls

надо Зениту Сухину перекупить, а то пока за них один Бобров...

17:50

baden-baden

С приходом Сухины Лохо стали "интересно" судить. В большинстве играют, пенальти бьют, жизнь удалась.

17:39

alex-ls

все правильно сделал АО МММ

17:36

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