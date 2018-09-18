Москалев получил "двойку" за матч "Зенит" - "Спартак"

Руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров сообщил, что судья Владимир Москалев получил неудовлетворительную оценку за работу на матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак". В то же время он отметил, что в целом арбитр провел игру на хорошем уровне.

В матче, который состоялся в Санкт-Петербурге 2-го сентября и завершился со счетом 0:0, были спорные моменты. Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси получил удар бутсой по голове от полузащитника "Спартака" Фернанду в пределах штрафной площади. Форвард красно-белых Педро Роша в начале матча упал в штрафной соперника после того, как Бранислав Иванович наступил ему на ногу, но судьи не заметили этого.

- В итоге оценка была неудовлетворительной, - сказал Егоров. - Наша оценка отрицательная, но с точки зрения профессиональной деятельности судья провел игру на хорошем уровне. Дискуссии бывают всегда. Я говорю об оценке в целом. После того матча все было спокойно, обсуждения начались позже.

Что касается дискуссий по первому моменту, с участием Фернанду, тут вопросов нет - пенальти. За такое игрока надо было наказать игрока штрафным ударом, в данном случае -одиннадцатиметровым. Что касается эпизода с Рошей - это фол по неосторожности и тоже пенальти. (Андрей Михайлов)

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