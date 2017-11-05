Москалев не удалил вратаря "Амкара" и не назначил пенальти

На 45+1-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Амкар" – "Анжи" ошибся арбитр Владимир Москалев. В том эпизоде вратарь хозяев поля Артур Нигматуллин совершил фол в своей штрафной, не сыграв в мяч, ударив ногой Адлана Кацаева и нанеся ему повреждение. У судьи были основания назначить 11-метровый удар и удалить голкипера. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" - "Анжи"