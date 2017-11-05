15:35 | Футбол — РФПЛ

Москалев не удалил вратаря "Амкара" и не назначил пенальти

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На 45+1-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Амкар""Анжи" ошибся арбитр Владимир Москалев. В том эпизоде вратарь хозяев поля Артур Нигматуллин совершил фол в своей штрафной, не сыграв в мяч, ударив ногой Адлана Кацаева и нанеся ему повреждение. У судьи были основания назначить 11-метровый удар и удалить голкипера. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Странник-777

Это не нарушение футбольных правил было. Это в чистом виде - покушение на убийство И это квалифицируется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

16:18

udaroviva

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

16:13

Adios Amigos R...

Вот это зря с точки зрения фентази...

16:10

либеральный буддист

Постановочная фигня, где воротчик выставляет ногу, а игрок то ли целует, то ли нюхает бутсу, а затем изображает обморок.

16:08

Vlafy

Хреновый эксперт. Сколько было случаев, когда при подаче угловых, например, назначались пенальти за нарушения в борьбе, когда ещё никто "не владеет мячом".

16:05

Великий Пу

ничего вы не понимаете- анжуец не владел мячом, поэтому нарушение против него не карается пенальти- так сказал иксперд в программе Свисток, комментируя эпизод на первой минуте матча Зенит-Локомотив

16:00

SS-1525-Sergey

У нас в РФПЛ судья судят по понятиям и удар шипами в шею - это те самые понятия!

15:45