Москалев не удалил вратаря "Амкара" и не назначил пенальти

На 45+1-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Амкар" – "Анжи" ошибся арбитр Владимир Москалев. В том эпизоде вратарь хозяев поля Артур Нигматуллин совершил фол в своей штрафной, не сыграв в мяч, ударив ногой Адлана Кацаева и нанеся ему повреждение. У судьи были основания назначить 11-метровый удар и удалить голкипера. (Александр БОБРОВ)
Жесткий стык Нигматуллина и Кацаева #АмкарАнжи pic.twitter.com/UOZPcfuhjd– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
Странник-777
Это не нарушение футбольных правил было. Это в чистом виде - покушение на убийство И это квалифицируется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.
16:18
udaroviva
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
16:13
Adios Amigos R...
Вот это зря с точки зрения фентази...
16:10
либеральный буддист
Постановочная фигня, где воротчик выставляет ногу, а игрок то ли целует, то ли нюхает бутсу, а затем изображает обморок.
16:08
Vlafy
Хреновый эксперт. Сколько было случаев, когда при подаче угловых, например, назначались пенальти за нарушения в борьбе, когда ещё никто "не владеет мячом".
16:05
Великий Пу
ничего вы не понимаете- анжуец не владел мячом, поэтому нарушение против него не карается пенальти- так сказал иксперд в программе Свисток, комментируя эпизод на первой минуте матча Зенит-Локомотив
16:00
SS-1525-Sergey
У нас в РФПЛ судья судят по понятиям и удар шипами в шею - это те самые понятия!
15:45