Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве.

– Суд отказался передавать кассационные жалобы на рассмотрение президиума, – цитирует "РИА Новости" пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе – главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор.

Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция только статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.