Мориц Бауэр: "Я счастлив в "Рубине" и благодарен Хави Грасии"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр допустил, что может покинуть команду по окончании сезона. При этом футболист отметил, что его все устраивает в казанском клубе. Бауэр перешел в "Рубин" минувшим летом и на данный момент провел 18 матчей в чемпионате России. По информации СМИ, интерес к нему проявляют "Интер" и "Вест Хэм".

- Приятно, что во мне заинтересованы команды высокого уровня, - цитирует TMW Бауэра. - Но на данный момент я счастлив в "Рубине", хочу прогрессировать в его составе. Но если летом поступит хорошее предложение, которое устроит всех, мы обсудим его. Серия A? Бесспорно, чемпионат Италии - один из сильнейших в мире.

Я горжусь тем, что делаю в "Рубине", и благодарен Хави Грасии, тренеру высокого уровня, который меня многому научил.