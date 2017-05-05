11:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мориц Бауэр: "Возвращение Кузьмина? Чем выше конкуренция, тем лучше"

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Защитник "Рубина" Мориц Бауэр считает, что возвращение в строй его прямого конкурента в составе Олега Кузьмина пошло команде на пользу. По его словам, это пойдет только на пользу.

– Мы рады возвращению Кузьмина. Я многому могу научиться у него. Это отличный игрок и прекрасный человек. Чем выше конкуренция, тем лучше.  В последнем туре была одержана важная победа для всех, учитывая негативную ситуацию. Мы надеемся на позитивное окончание сезона. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Матч "Рубин" - "Уфа" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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