Мориц Бауэр: "В матче с "Томью" "Рубин" играл как команда"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после игры 8-го тура чемпионата России против "Томи" (2:1) выразил радость от достигнутого результата. Футболист признал, что после пропущенного мяча казанцы стали играть неуверенно.

– Сегодня мы взяли три очень важных очка, и мы очень рады этой победе, – цитирует клубная пресс-служба Бауэра. – Иногда приходится играть, будучи на не самых высоких позициях в таблице, но в такие минуты важно действовать сплоченно. Сегодня мы играли как команда.

– После забитого соперником гола сложилось впечатление, что команда стала играть неуверенно.

– Да, это так. После пропущенного гола мы стали уступать инициативу, иногда такое происходит. Но через 10-15 минут мы снова взяли игру под контроль и, я думаю, заслужили победу.

– Гол Камболова произвел впечатление?

– Да, это превосходный гол. К сожалению, Руслан получил повреждение в концовке игры, но я надеюсь, ему станет лучше. Я считаю, что он заслужил этот гол, он провел матч на высоком уровне, играл за двоих, отрабатывал в защите. Я очень рад за него.

– В моменте, когда Канунников пробил мимо после вашей подачи, вы что-то очень экспрессивно закричали. Это было на русском языке?

– Нет, мой русский еще не настолько хорош. Это было просто выражение эмоций, а не оценка действий партнера по команде. И я, и Максим очень старались принести пользу команде.