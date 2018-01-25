Мориц Бауэр: "В Англии все бегут вперед при счете 1:0, а в России лучше не торопиться"

Бывший защитник "Рубина" Мориц Бауэр, ныне выступающий в "Стоук Сити", отметил, что английский футбол интенсивнее и больше нацелен на атаку, нежели российский. Австриец также добавил, что в Англии трибуны всегда гонят вперед.

– В Англии футбол интенсивнее и больше нацелен на атаку, - цитирует "Бизнес ONLINE" Бауэра. - Вся игра проходит на максимальных скоростях, обе команды хотят забить, поэтому футбол не настолько тактический. Никто не ждет чужих ошибок, они создаются специально очень сильным давлением. Дело не в контроле мяча ради контроля, владение означает атаку, а если мяч у соперника, его нужно прессинговать.

Например, в матче с "Хаддерсфилдом" мы вели 1:0, и мне нужно было вбрасывать мяч из аута. В России в такой ситуации лучше не торопиться, отдать ближнему, но здесь трибуны просто невероятно гонят вперед, и команда хочет атаковать, все партнеры бегут к чужим воротам. В итоге мы забили второй гол и даже после этого продолжали давить, пусть уже и без конкретной цели забить.