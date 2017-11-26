Мориц Бауэр: "У "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно отдать все ради клуба и города"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что он разочарован результатом. По его словам, у казанцев были возможности поразить ворота Игоря Акинфеева.

– В первую очередь, мы разочарованы, – цитирует пресс-служба "Рубина" Бауэра. – Я думаю, что мы начали не так плохо. У нас были возможности, мы могли повести в счете, но пропустили перед самым перерывом. С такой командой, как ЦСКА, очень сложно отыгрываться. Они играют в Лиге Чемпионов, знают, как обороняться и сохранять победный для себя счет.

Это очень-очень плохо, нам это не нравится, все переживают после поражений. Нужно просто реализовывать свои моменты. Были матчи, в которых мы имели преимущество, но проигрывали на последних минутах, например с "Амкаром". Легко говорить, что не хватает удачи, но нужно выправлять ситуацию. Мне сложно это объяснить. Нам просто нужно усердно работать, оставаться дружной командой. У нас хорошие игроки, хороший тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани, для клуба.