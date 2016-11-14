Мориц Бауэр: "У меня есть удостоверение пилота, и я не люблю фильмы ужасов"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр, отвечая на вопросы болельщиков, высказал мнение о том, что ему нравится снежная погода, однако в России у него сильно мерзнут ноги. Также 24-летний швейцарец в интервью пресс-службе "Рубина" обратил внимание на то, в число его обязательных ритуалов перед выходом на поле входит общение с ребятами, подающими мячи.

- Как вы чувствуете себя в русские зимние холода?

– Мне, на самом деле, нравится снежная погода, но как футболист я понимаю все ее сложности. Мы бегаем в синтетических бутсах, и наши ноги очень сильно мерзнут.

– С кем из игроков общаетесь вне футбола?

– Иногда я зависаю с нашим "французским блоком", с ними реально весело. Наши испанцы тоже хороши, они тоже веселые ребята. А с Карлосом Самбрано я, например, могу поговорить по-немецки. Иногда мы ходим с ним в рестораны. С Эмилем Бергстремом мы вместе ходим на бадминтон. Ну а с русскими ребятами мы иногда ходим куда-нибудь поужинать для скрепления дружеских отношений в команде.

– Есть ли у вас особые ритуалы перед выходом на поле или в дни матчей?

– Когда я выхожу на поле, я говорю с ребятами, которые подают мячи. Мне нравится спрашивать, как у них дела, как настроение, не холодно ли им. Раньше у меня была еще привычка креститься, когда я выходил на поле. Но в один матч этого не сделал, и этот матч выдался для меня очень тяжелым и плохим, я получил травму. С тех пор я крещусь каждый раз.

– Какое ваше любимое блюдо и что любите готовить?

– Мне очень нравится итальянская кухня. Вообще много блюд, которые мне нравится как есть, так и готовить. Мне нравятся суши, потому что они полезны для здоровья. Мои друзья говорят, что я готовлю отменные спагетти карбонара. Но все семь дней в неделю ты не можешь питаться одними спагетти.

– Какие забавные случаи с вами происходили в нашей стране и каков самый ошибочный стереотип о России?

– Да, я попадал в забавные ситуации в России, но не все я могу рассказать на камеру. Однажды я попытался спросить по-русски "сколько лет", но неправильно произнес. У меня получилось неприличное слово. Что касается стереотипов, для меня стало большим сюрпризом, насколько дружелюбная страна Россия. В Европе есть стереотип, что здесь все коммунисты и завтракают исключительно водкой, но прожив какое-то время здесь, я понял, что это не так.

– Есть ли у вас страхи, которые преследуют вас с детства?

– Когда я был маленький, я боялся летать. Это странно, ведь у меня сейчас есть удостоверение пилота. Еще я не люблю фильмы ужасов, стараюсь избегать их просмотра.