Мориц Бауэр: "Сейчас нельзя вешать нос и расстраиваться"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 21-го тура чемпионата России заявил, что команда должна сделать выводы и разобрать свои ошибки перед следующими играми. Казанский клуб занимает десятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

– Мы очень разочарованы результатом матча, – цитирует "Р-Спорт" Бауэра. – Мы упустили свои моменты, и сейчас очень сложно найти правильные слова. Одно разочарование. Думаю, что у нас были возможности изменить ход игры, но "Зенит" играл с очень большой эффективностью. Он создавал моменты и забивал, мы создавали моменты и не забивали. К сожалению для нас.

Мы не должны были так играть в конце первого тайма. "Зенит" забил два очень легких гола, воспользовавшись нашими ошибками. Футбол – игра ошибок, мы ошибались больше. Сейчас нельзя вешать нос и расстраиваться. Мы разберем свои ошибки, сделаем выводы. Наше турнирное положение не из лучших, но впереди матч полуфинала Кубка России, который очень важен для нас. Мы хотим выиграть его для наших болельщиков. Это будет особенная игра.