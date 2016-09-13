Мориц Бауэр: "С "Зенитом" хотим сыграть на ноль"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после матча 6-го тура чемпионата России с "Уралом" (3:1) отметил, что команда преодолела тяжелый период и будет готовиться к игре с "Зенитом". По его словам, это очень сильный соперник, поэтому надо поработать над эффективностью атак.

– В начале сезона у нас был сложный период. Мы не могли добиться желаемого результата, но в этот раз все сложилось удачно, и мы добыли первую победу в сезоне, – цитирует Бауэра официальный сайт "Рубина".

– Максим Лестьенн забил в первой же игре за "Рубин", мог забивать и второй мяч. Что скажете о своем партнере?

– Мы все по-настоящему счастливы. Максиму удался дебют. Он отличный игрок и хороший человек, с которым приятно общаться. Мы все рады за него и за его первую игру. Он забил красивый гол и помог всей команде.

– Какие мысли о предстоящей встрече с "Зенитом"?

– На следующей неделе нас ждет тяжелая игра. "Зенит" показал фантастический результат в этом туре. На этой неделе мы имеем улучшение в игре, и это хорошая база для дальнейшего прогресса. Мы хотим сыграть на ноль. Это очень важно. Если нам это удастся, мы сможем сосредоточиться на создании моментов у чужих ворот. Но нам еще нужно поработать над эффективностью атак.