Мориц Бауэр: "С "Зенитом" хотим сыграть на ноль"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после матча 6-го тура чемпионата России с "Уралом" (3:1) отметил, что команда преодолела тяжелый период и будет готовиться к игре с "Зенитом". По его словам, это очень сильный соперник, поэтому надо поработать над эффективностью атак.
– В начале сезона у нас был сложный период. Мы не могли добиться желаемого результата, но в этот раз все сложилось удачно, и мы добыли первую победу в сезоне, – цитирует Бауэра официальный сайт "Рубина".
– Максим Лестьенн забил в первой же игре за "Рубин", мог забивать и второй мяч. Что скажете о своем партнере?
– Мы все по-настоящему счастливы. Максиму удался дебют. Он отличный игрок и хороший человек, с которым приятно общаться. Мы все рады за него и за его первую игру. Он забил красивый гол и помог всей команде.
– Какие мысли о предстоящей встрече с "Зенитом"?
– На следующей неделе нас ждет тяжелая игра. "Зенит" показал фантастический результат в этом туре. На этой неделе мы имеем улучшение в игре, и это хорошая база для дальнейшего прогресса. Мы хотим сыграть на ноль. Это очень важно. Если нам это удастся, мы сможем сосредоточиться на создании моментов у чужих ворот. Но нам еще нужно поработать над эффективностью атак.
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http://www.rubin-kazan.ru/news_items/6137-morits-bauer-u-nas-est-baza-dlya-dalneyshego-progressa