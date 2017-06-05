Мориц Бауэр: "С таким составом "Рубин" должен был выходить в пятерку и попадать в Лигу Европу"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр отметил, что команда в прошедшем сезоне должна была выступить успешнее. По его словам, многое пошло не так. Команда под руководством Хави Грасии заняла девятое место. Контракт с испанским наставником был досрочно расторгнут.

– С таким составом мы должны были выходить в пятерку и попадать в Лигу Европу, – цитирует Бауэраaargauerzeitung.ch. – Грасия пытался обыграть "Спартак", ЦСКА и "Зенит" за счет комбинационного футбола, однако это стало провалом. Соперники выжидали и затем наносили удар. Тем не менее, если мы вели со счетом 1:0, то в большинстве случаев выигрывали. Многое пошло не так, а паззл не сложился. Мы все очень расстроены.