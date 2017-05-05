Мориц Бауэр: "Рубин" в матче с "Уфой" должен брать три очка"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр отметил, что предстоящий матч 27-го тура чемпионата России против "Уфы" будет непростым, информирует "Реальное время". Швейцарец подчеркнул, что победа казанцев в минувшей игре над "Локомотивом" (1:0) взбодрила команду.

– Насколько сильно "Уфа" Семака отличается от команды Гончаренко?

– "Уфа" – очень хорошая команда, у них неплохой тренер. Играть против них будет непросто. Нам надо улучшать наше положение в турнирной таблице, мы должны бороться против каждого соперника. Нам нужно принять во внимание построение соперника, "Уфа", возможно, будет играть в три защитника, под это надо подстроиться. В первом круге мы играли на искусственном газоне, а сейчас будем играть на нормальной траве на "Казань Арене", нам надо добыть в этой игре три очка.

– В состав вернулся Олег Кузьмин, конкуренция возросла. Что надо сделать вам, чтобы вернуться в старт?

– Мы все рады возвращению Кузьмина, у него была серьезная травма. Он опытный игрок, я многому могу у него научиться, он замечательный парень. Чем больше я тренируюсь с ним, тем я становлюсь лучше. Я думаю, что это только помогает партнерам. Но, безусловно, каждый футболист хочет играть в стартовом составе.

– Как изменилось настроение в команде после победы над "Локомотивом"?

– Эта победа была очень важна для нас, для всего клуба, учитывая нашу ситуацию и неудачную серию. Эти три очка взбодрили команду и способствовали более позитивной атмосфере. Но мы будем надеяться, что и конец сезона будет с позитивными эмоциями.

Напомним, что игра "Рубин" – "Уфа" состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.