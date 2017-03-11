20:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мориц Бауэр: "Результат для "Рубина" неудовлетворительный, но оправдываться не собираюсь"

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Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после ничьей с "Оренбургом" (0:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России отметил, что команда должна была играть лучше. Швейцарец подчеркнул, что "Оренбург" выглядел не хуже казанцев.

– Я думаю, что результат неудовлетворительный, поэтому немного расстроен исходом матча, – цитирует "БИЗНЕС Online" Бауэра. – С другой стороны оправдываться я не собираюсь, какие-то ошибки были допущены и нами. Игра была довольно сложной. Нужно было играть лучше.

– Кто был ближе к победе? "Рубин" или "Оренбург"?

– Во втором тайме мы больше владели мячом, но в то же время соперник создал несколько опасных моментов во время контратак. Забей они в одном из моментов, матч закончился бы иначе.

– Вам приходилось играть на подобных полях у себя на родине?

– Да, только когда был очень молод. А в профессиональной карьере – никогда. Сегодня же обе команды были в одинаковых условиях. "Оренбург" действовал не хуже нас.

– Вы пропустили последний матч из-за травмы. Как чувствуете себя сейчас?

– Сегодня я был не в самой лучшей форме. Удалось потренироваться всего в ходе одной тренировки. Но так я пытался извлечь из этого перерыва максимум, чтобы быстрее восстановиться и быть быстрее в строю.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/185893

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