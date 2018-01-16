Мориц Бауэр - о чемпионате России: "Это был отличный опыт, не могут сказать ни одного плохого слова"

Защитник "Стоук Сити" Мориц Бауэр, ранее перешедший в британский клуб из "Рубина", отметил, что игра в чемпионате России помогла ему в футбольном развитии. Австриец считает, что высокий уровень премьер-лиги доказывается большим количеством российских команд в еврокубках.

– Это был отличный опыт, не могут сказать ни одного плохого слова, – цитирует Stoke Sentinel Бауэра. – Это была фантастика, люди относились очень хорошо ко мне. Я стал развиваться как футболист, сделал большой шаг вперед. Российский чемпионат очень жесткий, и там все идет не так, как тебе хочется. Посмотрите, сколько команд из России играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, это хороший уровень. Мне нравится то, что было, но теперь у меня новая глава.