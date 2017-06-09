Мориц Бауэр: "Новому тренеру нас еще не представили"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр отметил, что с оптимизмом ждет нового сезона. После прохождения командного медосмотра швейцарец подчеркнул, что коллектив еще не был представлен новому тренерскому штабу.

– Да мы знаем об отставке Грасии, но это решение руководства, – сказал Бауэр. – Комментариев по этой теме больше не будет. Новому тренеру нас еще не представили. Знаю, что завтра мы улетаем на сбор.

Почему я приехал на велосипеде? В Казани длинная зима, а я очень люблю этот транспорт, наслаждаюсь им. Впереди тяжелая работа, но я смотрю в новый сезон с оптимизмом. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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