Мориц Бауэр: "Многому могу научиться у Олега Кузьмина"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр признался, что рад возвращению Олега Кузьмина в состав после травмы. Швейцарец подчеркнул, что конкуренция пойдет ему лишь на пользу.

– На самом деле я и все в команде с нетерпением ждем, когда Олег сможет играть, так как он отличный футболист, который поможет "Рубину", – цитирует "Р-Спорт" Бауэра. – И я понимаю, что мне есть в чем прибавлять, есть куда расти, и я мог бы многому научиться, в том числе и у Кузьмина.

Я буду бороться с ним за место в составе, но это только пойдет и мне, и ему на пользу. Когда у тебя сильный конкурент, ты растешь как игрок. Ты не можешь позволить себе лениться на тренировке, так как конкурент не спит и всегда может занять твое место в составе.