10:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мориц Бауэр: "Казань Арена" - фантастический стадион"

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Защитник "Рубина" Мориц Бауэр после игры 10-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:0) остался в восторге от "Казань Арены". Футболист подчеркнул, что казанцам, несмотря на крупную победу, есть над чем работать.

– Эта победа очень важна для всей команды, – цитирует клубная пресс-служба Бауэра. – Было важно сыграть на ноль. И здорово, что мы начали сезон на "Казань Арене" с трех очков. Конечно, у нас не было в планах перед игрой побеждать с крупным счетом. Наш соперник имел достаточно много моментов, но мы должны сказать спасибо Рыжикову за то, что он выручал нас. Да, результат получился в итоге очень хорошим, но нам еще нужно работать над некоторыми моментами. Так что на следующей неделе команде нужно много поработать, чтобы продолжить победный путь.

– Вы впервые сыграли на "Казань Арене". Какие впечатления от стадиона?

– Это фантастическая арена. Думаю, всем игрокам было очень приятно на ней играть. Болельщики были сегодня великолепны, и они заслужили эту победу.

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/6266-morits-bauer-bolelschiki-zasluzhili-etu-pobedu

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