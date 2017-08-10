Мориц Бауэр: "Хотели обыграть "Локомотив", выкладывались на 120 процентов"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр считает, что казанцы заслуживали победы в матче 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1). Игрок обороны признал, что игра против ЦСКА, состоявшаяся 6 августа, повлияла на состояние игроков.

– После матча с ЦСКА прошло совсем мало времени. Это повлияло на состояние команды?

– Конечно, подготовка к игре была немного другая, чем обычно, – цитирует официальный сайт "Рубина" Бауэра. – Потому что был действительно очень короткий промежуток времени между матчами. Но у "Локомотива" тоже было мало времени на подготовку, так что команды были в равных условиях. Что касается мотивации, то она была запредельная. "Локомотив" сейчас идет в лидерах, мы хотели выиграть этот матч и выкладывались на 120 процентов.

– Каково было играть почти весь второй тайм в меньшинстве?

– Несмотря на то, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве, мы боролись до конца, и у нас даже были возможности забить еще. Конечно, обидно пропускать в конце матча, мы заслуживали победу, но так получилось.

– На матче была хорошая атмосфера. Поддержка болельщиков вам помогала?

– Да, болельщики были фантастические. Спасибо большое за поддержку, они нам очень помогли.

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