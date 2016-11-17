Мориц Бауэр: "Если игрок 10 лет живет в России, не вижу проблемы, что он будет играть за сборную"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр не видит проблемы в натурализации футболистов, много лет выступающих в чемпионате страны. По его словам, в сборной Швейцарии играет много натурализованных легионеров, и на атмосферу в команде это не влияет.

- Швейцария – многонациональная страна, и хотя время от времени слышны разговоры о том, кто является "настоящим швейцарцем", а кто просто получил паспорт и на самом деле иностранец, - цитирует "Р-Спорт" Бауэра. - Я считаю, что все это ерунда. Если у тебя есть швейцарский паспорт и желание играть и приносить пользу сборной, то почему бы не дать игроку возможность сыграть? Если футболист хочет отдать должное стране, в которой он играет и живет, отблагодарить ее за все хорошее, это нужно поощрять.



Конечно, если игрок провел в России два месяца, провел пару матчей, и ему дают паспорт и приглашают в сборную, это совсем другое. Но если футболист уже 10 лет живет в России или Швейцарии, не вижу проблемы в том, что он будет играть за сборную этой страны. Например, в сборной Швейцарии отличный командный дух, нет никаких конфликтов. Нужно учиться жить в мире, а не воевать друг с другом.