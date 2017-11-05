Мориц Бауэр: "Джанаев спасал "Рубин", но это его работа"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр отметил, что команда недовольна исходом матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). Также игрок отметил яркую игру голкипера команды Сослана Джанаева, вернувшегося на поле после травмы.

- Джанаев сыграл отлично. Он очень хороший вратарь, и поэтому его позвали в "Рубин". Сегодня он спасал нас, но это его работа, - цитирует "Р-Спорт" Бауэра. - "Рубин" хочет и должен побеждать в каждом домашнем матче, поэтому есть разочарование от сегодняшнего результата. Но если посмотреть игру, то, пожалуй, ничья - справедливый исход матча. Мы не создали сегодня много моментов у ворот "Зенита", но это сильная команда, которая идет на втором месте в турнирной таблице. У нас были возможности забить, но и "Зенит" упустил свои шансы.