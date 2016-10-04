Мориц Бауэр: "Чельстрем говорил мне не ехать в Россию"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр отметил, что при переходе в казанский клуб он не сразу нашел Татарстан на карте. Несмотря на это, швейцарец, который стал первым новичком "Рубина" при Хави Грасии, всем доволен в России.

– Еще в первый день у меня сложилось очень хорошее впечатление о "Рубине". Мне понравилось воодушевление всех, кто окружал команду, все хотели добиться успеха. Здесь очень хорошая атмосфера для работы, люди помогают друг друга. Конечно, на старте мы показываем не лучшие результаты, но мы хотим большего, ожидаем большего. Мы станем лучше, работаем над этим. Так или иначе, я счастлив, и никогда не буду жалеть ни об одной секунде в "Рубине".

– Перед переходом не разговаривали с Кимом Чельстремом, который играл в "Спартаке" и был вашим партнером в "Грассхоппере"?

– Разговаривал, но не о траснфере. Мы еще зимой встречались в Швейцарии, когда он приезжал домой - у нас очень хорошие отношения. На мой взгляд, Ким – пример для подражания в качестве профессионального спортсмена. Я очень рад, что имел возможность играть с ним в одной команде. Перед переходом в "Рубин" я не успел ни с кем поговорить по большому счету, потому что приехал сюда сразу после отпуска, все случилось очень быстро. С семьей, конечно, я обсудил, но в тот момент я должен был принять решение сам. Сначала мы приехали просто посмотреть Казань, познакомиться с руководством, поговорить с тренером, генеральным директором, президентом клуба. В тот момент я понял, что переход в "Рубин" будет правильным шагом, никаких вопросов не осталось. Хотя Чельстрем потом говорил мне, чтобы я не ехал в Россию. Я очень доволен тем, как здесь все развивается, и вряд ли когда-нибудь пожалею, что подписал контракт.

– Вы выглядите как открытый для всего нового человек, но были ли у вас какие-то предубеждения насчет России?

– Ну, мне пришлось гуглить, где находится Казань, честно. Я не мог ее на карте найти, потому что когда слышишь о России, в первую очередь представляешь себе большие города вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя вообще я знал про Казань, потому что "Рубин" в прошлом году играл в Лиге Европы против швейцарского "Сьона". Я был удивлен тем, какой большой и современный город Казань. В Швейцарии думаешь, что там наверняка много серых квартирных домов, старых улиц и все такое, но ничего такого нет. По-моему, здесь отличный уровень жизни, и даже на стадион посмотреть. В Швейцарии такая арена была бы лучшей в стране. В общем, когда думаешь о России, явно не этого ожидаешь, поэтому я был очень удивлен в хорошем смысле, когда впервые сюда приехал. И есть еще одна причина, почему я захотел остаться здесь: я очень любопытный, люблю все новое, и мне невероятно интересно посмотреть, как выглядит русская зима. В Швейцарии в декабре бывает минус пять, снега нет практически, поэтому я хочу открыть для себя настоящую зиму.

– Перед трансфером в "Рубин" ходили слухи, что вы можете перейти в "Спартак". Было такое?

– Ха, со мной это никто не обсуждал точно. Лучше спросить агента, может, он что-то обсуждал. До меня дошли только слухи из газеты, видимо, они просто писали, чтобы заполнить страницы. "Спартак" никогда не был реальным вариантом, были другие предложения, к которым я был намного ближе. И после первого визита в "Рубин" я уже не спрашивал у агента ни про "Спартак", ни про другие команды.