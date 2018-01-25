Мориц Бауэр: "Бердыев как отец, который нечасто разговаривает. Ему хватает взгляда"

Бывший защитник "Рубина" Мориц Бауэр, ныне выступающий за "Стоук Сити", в интервью "Бизнес ONLINE" отметил, что за время работы с тренером Курбаном Бердыевым прибавил в понимании игры. Футболист также добавил, что специалист сможет поднять казанскую команду во второй части сезона.

– Второй год подряд "Рубин" показывает слабые результаты на поле, не может подняться в таблице, и сам футбол не всех устраивает. В чем проблема команды?

– В футболе бывает сложно все наладить из-за отсутствия времени. Первый год с новым тренером и новыми игроками не может быть простым, нам всем нужно привыкнуть друг к другу, но при этом нужен и результат, иначе будут вопросы. В этом сезоне мы неплохо начали, до первого перерыва на сборные мы шли пятыми или четвертыми, а потом произошло что-то непонятное. Мы проиграли пять матчей подряд со счетом 0:1, причем пропускали в концовках, иногда из-за единственного удара по воротам. В футболе важна удача, а мы просто не забивали равным командам, даже когда создавали хорошие моменты. Мы должны были играть лучше, конечно, все были разочарованы выступлением, но я уверен, что такой хороший тренер как Бердыев сможет поднять "Рубин" во второй части сезона.

– Можете сравнить Хави Грасию и Курбана Бердыева?

– Совершенно разные люди, сравнить их невозможно. Отличается ментальность, стили, схемы игры, все по-другому. В первый сезон многие вещи были для меня новыми, поэтому я не всегда играл был в лучшей форме, но все равно я учился, а с Бердыевым узнал еще больше про тактику.

– В чем особенность Курбана Бердыева?

– Это очень спокойный тренер, даже тихий, но очень умный. Он отлично чувствует игроков, ко всем хорошо относится. Как отец, который нечасто с тобой разговаривает, но ему хватает взгляда, чтобы понять, что у тебя внутри. Поэтому мы не очень много говорили, но это и не нужно, мне все равно было комфортно работать в его команде. Бердыев отлично разбирается в футболе, он учит игроков, показывает видео и все объясняет.

– Недавно в интервью он похвалил ваше трудолюбие, но отметил не очень хорошую тактическую подготовку.

– Спасибо ему за комплимент. Я всегда стараюсь работать так сильно, насколько мое тело позволяет, без трудолюбия на высоком уровне невозможно развиваться. Если хочешь становиться лучше с каждым днем, нужно работать над собой. А по поводу тактики все правда. Я чувствую, что сильно прибавил в этом моменте, и благодарен Бердыеву за терпение, за время, которое он на меня потратил. Я смотрел много видео, и это полезнее, чем просто крики со стороны о том, что ты неправильно занял позицию. Поэтому я и говорю, что он как отец – не кричит, а старается помочь.

– Как вам российский футбол?

– Мне кажется, я сделал большой шаг вперед, играя в России, особенно в тактическом плане. В российском футболе очень важен результат, иногда он даже важнее, чем сама игра. Но такой подход учит справляться с постоянным давлением, играть под прессингом. А в целом, российская лига недооценена, она сложная, в ней есть хорошие футболисты. Опыт в России помог мне дебютировать в АПЛ сходу и даже произвести хорошее впечатление – это пример того, что российская лига не такая уж и плохая. Я оцениваю российский этап как образование, особенно время работы с Курбаном Бердыевым. Я сильно прибавил в понимании игры даже за эти полгода.

Напомним, что в текущем сезоне "Рубин" после 20 матчей занимает 11-е место в РФПЛ, набрав 23 очка.