21:45 | Футбол — РФПЛ

Монета имени Массимо. Почему Каррера ее заслужил

Монета имени Массимо КАРРЕРЫ. Версия "СЭ". Фото "СЭ"
Монета имени Массимо КАРРЕРЫ. Версия "СЭ". Фото "СЭ"
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Массимо Каррера провел 50-й матч во главе "Спартака". "СЭ" фиксирует достижения главного тренера красно-белых и рассказывает о том, что еще предстоит сделать.

"Спартак" и Каррера против Тихонова//
Массимо Каррера: "Больше ни слова о "Севилье", ок?!"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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ZL

И нефть в скважине Лукойла тоже частная, потом и кровью выращенная, навозом от Табунщика удобренная.

22:47

Табунщик Вернулся

Slim Taller Алекперов,поди,уже и скважину нефтяную ему подарил,благо всё вокруг народное. 22:14==============По поводу народного, это к бомжам, а Лукойл частная компания, без государственного участия

22:38

Очень плохой мальчик

В список "пока нет" добавить "победить Марибор и Тосно"

22:24

Старожил футбола

Думаю рано чеканить монету в честь Массимо! Вот когда Массимо выгонит с кухни Рабинера (когда не будут эти зловредные интриги борзописца) и с левого фланга выгонит Комбарова, вот тогда можно! И сразу 1 рубль ( а не 50 копеек)

22:21

ДжЫмкО

Red-Blue Force Чё-то на Гитлера он похож в профиль на монете. усов таки нету)

22:19

Red-Blue Force

Чё-то на Гитлера он похож в профиль на монете.

22:15

Slim Taller

Алекперов,поди,уже и скважину нефтяную ему подарил,благо всё вокруг народное.

22:14

BeeBop

Совсем охренели что-ли...детский сад...

22:02