Монета имени Массимо. Почему Каррера ее заслужил

Массимо Каррера провел 50-й матч во главе "Спартака". "СЭ" фиксирует достижения главного тренера красно-белых и рассказывает о том, что еще предстоит сделать.

"Спартак" и Каррера против Тихонова//

Массимо Каррера: "Больше ни слова о "Севилье", ок?!"