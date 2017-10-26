Монета имени Массимо. Почему Каррера ее заслужил

Массимо Каррера провел 50-й матч во главе "Спартака". "СЭ" фиксирует достижения главного тренера красно-белых и рассказывает о том, что еще предстоит сделать.
"Спартак" и Каррера против Тихонова//
Массимо Каррера: "Больше ни слова о "Севилье", ок?!"
ZL
И нефть в скважине Лукойла тоже частная, потом и кровью выращенная, навозом от Табунщика удобренная.
22:47
Табунщик Вернулся
Slim Taller Алекперов,поди,уже и скважину нефтяную ему подарил,благо всё вокруг народное. 22:14==============По поводу народного, это к бомжам, а Лукойл частная компания, без государственного участия
22:38
Очень плохой мальчик
В список "пока нет" добавить "победить Марибор и Тосно"
22:24
Старожил футбола
Думаю рано чеканить монету в честь Массимо! Вот когда Массимо выгонит с кухни Рабинера (когда не будут эти зловредные интриги борзописца) и с левого фланга выгонит Комбарова, вот тогда можно! И сразу 1 рубль ( а не 50 копеек)
22:21
ДжЫмкО
Red-Blue Force Чё-то на Гитлера он похож в профиль на монете. усов таки нету)
22:19
Red-Blue Force
Чё-то на Гитлера он похож в профиль на монете.
22:15
Slim Taller
Алекперов,поди,уже и скважину нефтяную ему подарил,благо всё вокруг народное.
22:14
BeeBop
Совсем охренели что-ли...детский сад...
22:02