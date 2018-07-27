"Монако" представил Головина. Еще одно крутое видео

"Монако" опубликовал видео, посвященное переходу полузащитника Александра Головина в этот клуб. 22-летний россиянин сегодня подписал с монегасками 5-летний контракт.
- Для тех, кто еще не слышал об этом... Представляем нашего нового игрока Александра Головина, - сообщается в описании к ролику.
Pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler...– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27 июля 2018 г.
À la découverte de notre nouvelle recrue Aleksandr Golovin‼#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/yj8jYbWISu
Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.
Головин создан для "Монако" и его тренера //
Таблица переходов РФПЛ //
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