"Монако" повысит предложение по Головину до 35 миллионов евро?

Руководство "Монако" всерьез настроено подписать контракт с полузащитником ЦСКА Александром Головиным, сообщает Le10 Sport. По информации источника, монегаски готовы повысить свое предложение с 30 до 35 миллионов евро, чтобы увеличить свои шансы на подписание соглашения с 22-летним хавбеком.

Таким образом клуб из чемпионата Франции рассчитывает опередить "Челси", который также хочет купить Головина. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что полузащитник уже договорился с лондонцами об условиях личного пятилетнего контракта.

Головин привлек внимание к себе, в том числе, выступлением за сборную России на домашнем чемпионате мира – он принял участие в четырех из пяти матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира с Саудовской Аравией.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Головина, по оценке transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

Дороже Головина оценивался только Аршавин //

Мало, Головин. ЦСКА ждет предложения, которое "убьет деньгами"

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь