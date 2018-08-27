"Монако" не ведет переговоры по Промесу

Как стало известно "СЭ", "Монако" не ведет и не планирует начинать переговоры со "Спартаком" по поводу трансфера полузащитника красно-белых Квинси Промеса. По данным источника близкого к французскому клубу, 26-летний голландец не входит в список желаемых игроков монегасков.

Ранее французская радиостанция RMC Sport сообщила, что красно-белые запросили у "Монако" 20 миллионов евро за Промеса. Также, по данным радиостанции, на игрока претендуют "Севилья" и "Бенфика". В текущем сезоне Промес провел семь матчей за "Спартак", забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2021 года. (Игорь НОВИКОВ)