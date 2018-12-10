Молодые игроки "Рубина" и звезды мирового футбола. Фотофакт от клуба из Казани

"Рубин" опубликовал ретрофото воспитанников клубной академии Раиля Абдуллина, Данила Степанова и Артура Сагитова. 18-летние футболисты в прошлом уже "принимали участие" в играх еврокубков - в качестве мальчиков, сопровождающих футболистов на играх.
"Рубин" два сезона подряд играл в Лиге чемпионов благодаря чемпионским титулам в 2008 и 2009 году.
Раиль Абдуллин, Данил Степанов и Артур Сагитов – восемнадцатилетние воспитанники нашей академии!– "Рубин" Казань (@fcrk) 10 декабря 2018 г.
Почти 10 лет назад они уже выходили на поле вместе с игроками основного состава "Рубина", но будучи лишь в качестве мальчиков, сопровождавших футболистов на матчах @UEFAcom_ru!🏆 pic.twitter.com/IYBr8Zbp9K
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