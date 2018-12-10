Молодые игроки "Рубина" и звезды мирового футбола. Фотофакт от клуба из Казани

"Рубин" опубликовал ретрофото воспитанников клубной академии Раиля Абдуллина, Данила Степанова и Артура Сагитова. 18-летние футболисты в прошлом уже "принимали участие" в играх еврокубков - в качестве мальчиков, сопровождающих футболистов на играх.

"Рубин" два сезона подряд играл в Лиге чемпионов благодаря чемпионским титулам в 2008 и 2009 году.