17:19 | Футбол — РПЛ

Молодые игроки "Рубина" и звезды мирового футбола. Фотофакт от клуба из Казани

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"Рубин" опубликовал ретрофото воспитанников клубной академии Раиля Абдуллина, Данила Степанова и Артура Сагитова. 18-летние футболисты в прошлом уже "принимали участие" в играх еврокубков - в качестве мальчиков, сопровождающих футболистов на играх.

"Рубин" два сезона подряд играл в Лиге чемпионов благодаря чемпионским  титулам в 2008 и 2009 году.

 

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