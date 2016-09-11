Молодежные команды "Рубина" и "Урала" обменялись тремя голами

"Рубин" и "Урал" не выявили победителя в матче 6-го тура молодежного первенства чемпионата России. Команды забили друг другу по 3 гола.

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6-й тур

"Рубин" (Казань) - "Урал" (Екатеринбург) - 3:3 (2:2)

Голы: Серченков, 3 (0:1). Конате, 23 (0:2). Голдобин, 32 (1:2). Голдобин, 34 (2:2). Серченков, 47 (2:3). Арутюнян, 53 (3:3).

Предупреждение: Щербаков, 43.

Удаление: Щербаков (У), 90+2.

Судья: Рыбаков (Ульяновск).

11 сентября. Казань. Стадион "Рубин. 2-е поле".