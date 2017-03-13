Молодежные команды "Локомотива" и "Краснодара" обменялись тремя голами

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 19-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Стоит отметить, краснодарцы на второй добавленной минуте повели в счете, однако спустя минуту красно-зеленым удалось свести встречу к ничьей.

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19-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Краснодар" - 3:3 (2:1)

Голы: Рубцов, 37 (1:0). Сергеев, 44 (1:1). Лапшов, 45 (2:1). Уткин, 58 - с пенальти (2:2). Бутенко, 90+2 (2:3). Тугарев, 90+3 - с пенальти (3:3).

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

13 марта. Москва. Стадион "Перово".