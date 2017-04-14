16:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежные команды "Амкара" и "Уфы" сыграли вничью, матч завершился дракой

0
0
0
0

"Амкар" вырвал ничью у "Уфы" в матче 23-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги. Пермский коллектив сравнял счет на последней минуте основного времени. 

Стоит отметить, что перед самым финальным свистком произошла драка между Хаважем Аушевым и Александром Филиным, которая переросла в небольшую потасовку между командами. Зачинщики конфликта получили по красной карточке. (Эпизод на видео - с отметки 1:50:50).

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

23-й тур 

"Амкар" (Пермь) - "Уфа" (Уфа) - 2:2 (1:1)

Голы: Хурцидзе, 1 (1:0). Зарипов, 45 (1:1). Шитов, 84 (1:2). Гусейнов, 90 (2:2). 

Удаления: Аушев (А), 90+3. Филин (У), 90+3. 

Судья: Лапатухин (Москва).

14 апреля. Пермь. Стадион "Звезда".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...