Молодежные команды "Амкара" и "Уфы" сыграли вничью, матч завершился дракой

"Амкар" вырвал ничью у "Уфы" в матче 23-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги. Пермский коллектив сравнял счет на последней минуте основного времени.

Стоит отметить, что перед самым финальным свистком произошла драка между Хаважем Аушевым и Александром Филиным, которая переросла в небольшую потасовку между командами. Зачинщики конфликта получили по красной карточке. (Эпизод на видео - с отметки 1:50:50).

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23-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Уфа" (Уфа) - 2:2 (1:1)

Голы: Хурцидзе, 1 (1:0). Зарипов, 45 (1:1). Шитов, 84 (1:2). Гусейнов, 90 (2:2).

Удаления: Аушев (А), 90+3. Филин (У), 90+3.

Судья: Лапатухин (Москва).

14 апреля. Пермь. Стадион "Звезда".