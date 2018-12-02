Молодежное первенство. "Локомотив" разгромил "Спартак", "Зенит" уступил "Арсеналу"

Завершились три матча 16-го тура молодежного первенства России.
"Арсенал" обыграл "Зенит" - 2:1. ЦСКА на выезде обыграл "Ростов" - 2:0. "Спартак" дома уступил "Локомотиву" (0:4).
Молодежное первенство России
16-й тур
"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 0:2 (0:0)
Голы: Пухов, 70 (0:1). Пухов, 86 (0:2).
Судья: Шеметов (Ульяновск).
2 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
"Спартак - мол." (Москва) - "Локомотив - мол." (Москва) - 0:4 (0:2)
Голы: Дорофеев, 3 (0:1). Махатадзе, 19 (0:2). Долгов, 63 (0:3). Лапшов, 87 (0:4).
Судья: Бугров (Рыбинск).
2 декабря. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)"
"Арсенал Т - мол." (Тула) - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 2:1 (0:0)
Голы: Крикуненко, 58 (1:0). Плотников, 70 (1:1). Хлусевич, 78 (2:1).
Судья: Захаров (Москва).
2 декабря. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".