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Молодежное первенство. "Локомотив" разгромил "Спартак", "Зенит" уступил "Арсеналу"

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Завершились три матча 16-го тура молодежного первенства России.

"Арсенал" обыграл "Зенит" - 2:1. ЦСКА на выезде обыграл "Ростов" - 2:0. "Спартак" дома уступил "Локомотиву" (0:4).

Молодежное первенство России 

16-й тур

"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 0:2 (0:0)

Голы: Пухов, 70 (0:1). Пухов, 86 (0:2). 

Судья: Шеметов (Ульяновск).

2 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

"Спартак - мол." (Москва) - "Локомотив - мол." (Москва) - 0:4 (0:2)

Голы: Дорофеев, 3 (0:1). Махатадзе, 19 (0:2). Долгов, 63 (0:3). Лапшов, 87 (0:4). 

Судья: Бугров (Рыбинск).

2 декабря. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)"

"Арсенал Т - мол." (Тула) - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 2:1 (0:0)

Голы: Крикуненко, 58 (1:0). Плотников, 70 (1:1). Хлусевич, 78 (2:1). 

Судья: Захаров (Москва).

2 декабря. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".

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