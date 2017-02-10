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Молодежная команда ЦСКА отправилась на сбор на Кипр

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Молодежная команда ЦСКА сегодня отправилась на третий тренировочный сбор на Кипр, сообщает сайт команды. На заключительном сборе армейцы будут готовиться к матчу 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА и весенней части первенства России.

13 и 16 февраля ЦСКА проведет товарищеские матчи. Также отмечается, что программа сборов будет зависеть от результатов жеребьевки европейского турнира, которая состоится сегодня. Армейцы в плей-офф могут встретиться с "Аяксом", "Атлетико", "Бенфикой", дортмундской "Боруссией", "Русенборгом", "Зальцбургом" или "Вииторулом". Ожидается, что к матчу Юношеской лиги УЕФА будут привлечены молодые игроки, готовящиеся с основной командой.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/molodyezhnaya-komanda-otpravilas-na-tretiy-sbor/

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