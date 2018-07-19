Молодежки "Зенита" и "Барселоны" проведут товарищеские матчи

C 6 по 12 августа старшая команда академии "Барселоны" проведет учебно-тренировочный сбор на базе Академии "Зенита", информирует официальный сайт питерцев.

В Санкт-Петербург приедет "Барселона" Juvenil B, составленная из футболистов 2001 и 2002 годов рождения. В рамках сбора каталонцы проведут три товарищеские встречи: 7 августа с "Барселоной" сыграет молодежка "Зенита" Константина Зырянова, 9-го числа – "Зенит" U-17 под руководством Александра Селенкова и Андрея Почепцова, а 11-го августа – "Зенит" U-16 Игоря Лебедева и Ивана Кирсанова.



Все три матча пройдут на Малой арене "Петровского". Также в рамках сбора "Барселоны" в -Академии 10 августа пройдет круглый стол, в котором примут участие тренеры "Барселоны", Академии "Зенита" и ее филиалов. Темой семинара, организатором которого выступит Центр повышения квалификации тренеров при Академии "Зенита", станет "Тактика игры в защите".



Помимо этого, Академия "Зенита" организует для своих гостей обзорную экскурсию по городу.