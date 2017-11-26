Молодежки "Спартака" и "Зенита" сыграли вничью

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Столичный клуб идет на седьмом месте, питерцы - на девятом.

Основные команды проведут свой поединок 27 ноября, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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18-й тур

"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2:2 (0:2)

Голы: Воробьев, 27 - с пенальти (0:1). Воробьев, 33 (0:2). Рудковский, 61 (1:2). Руденко, 65 - с пенальти (2:2).