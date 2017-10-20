Молодежки "Спартака" и "Амкара" сыграли вничью

"Спартак" сыграл вничью с "Амкаром" в матче молодежного первенства команд премьер-лиги. В другой встрече "Тосно" выиграл у "Ростова".
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Премьер-лига
Молодежные команды
14-й тур
"Спартак" (Москва) - "Амкар" (Пермь) - 1:1 (0:1)
Голы: Фаррахов, 21 (0:1). Прошляков, 90+3 (1:1).
Судья: Самсонов (Балашиха).
Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
"Тосно" (Тосно) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:0)
Голы: Дудиев, 67 (1:0). Христис, 89 (1:1). Ярцев, 90+4 - с пенальти (2:1).
Судья: Родионов (Чехов).
Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".