Молодежки "Ростова" и "Ахмата" сыграли вничью. Один из голов забил Гоча Гогричиани-младший

"Ростов" и "Ахмат" сыграли вничью в молодежном первенстве РПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и закончилась со счетом 3:3. Один из голов хозяев забил Гоча Гогричиани - сын экс-форварда сочинской "Жемчужины" Гочи Гогричиани.

Молодежные команды - 2018/2019

1-й тур

"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 3:3 (0:2)

Голы: Хубулов, 17 (0:1). Абдурахманов, 26 (0:2). Гогричиани, 47 (1:2). Дулаев, 76 (2:2). Дулаев, 80 (3:2). Денилханов, 90+3 (3:3).

Удаление: Магомадов (Ахмат - мол.), 90+5.

Судья: ЛАПАТУХИН (Москва).

27 июля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

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